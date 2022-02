Teatro Marchesa: stanziati i fondi per salvare la prossima stagione invernale

Sono stati stanziati i fondi per salvare la prossima stagione invernale del Teatro Marchesa, rilevante luogo di cultura in Barriera di Milano. L’intervento riguarderà il ripristino della caldaia che permetterà ad attori e spettatori di tornare a frequentare lo spazio.

“La prima soluzione è arrivata. Abbiamo chiesto preventivi (ammontano a circa 30 mila euro) e dato l’ok per i lavori sulla caldaia che prevedono il ripristino del riscaldamento e il riciclo di aria. Verranno ordinati i pezzi di ricambio per la caldaia e nei prossimi mesi verranno realizzati i lavori in modo che a ottobre le attività possano ripartire. Per noi era importante trovare una soluzione per un’immediata ripresa, sapendo che ci sono altre progettualità più a lungo termine da mettere in campo fin da ora” dichiara l’assessora alla Transizione ecologica e Digitale, Chiara Foglietta, titolare anche della delega agli impianti termici.