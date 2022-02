È Luca Osella la vittima dell’incidente di caccia a Baldissero

Luca Osella, 32 anni di Carmagnola, è uscito questa mattina, come molte altre volte, per una battuta di caccia. Era insieme ad un compagno di squadra quando ha iniziato a calcare i sentieri del Roero, a Baldissero d’Alba, per una battuta di caccia di selezione al capriolo.

Ad un tratto, intorno alle 7.30, uno sparo.

Dal fucile di un terzo cacciatore è stato esploso un colpo, che ha raggiunto Osella, ferendolo mortalmente.

A nulla sono valsi i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Bra: la Procura di Asti, competente per territorialità, ha aperto un’indagine.

Luca Osellla aveva compiuto 32 anni lo scorso novembre. Di professione elettricista, era sposato da pochi mesi, e con la moglie era in attesa del primo figlio.