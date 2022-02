San Salvario, studente universitario trova ladro al rientro nel suo residence

Disavventura per uno studente universitario che si ritrova in camera un ospite indesiderato. Domenica notte il giovane dopo aver finito di vedere la serata finale del Festival di Sanremo se ne torna nella sua camera in un residence del quartiere San Salvario. Qui, però, si accorge che la sua stanza è occupata e chiusa dall’interno. Per tale ragione lo studente contatta il 112 NUE.

Udendo la telefonata l’intruso apre la porta e, come se nulla fosse, dice al ragazzo che se ne va, che gli lascia libera la stanza.

Lo studente, però, si accorge che l’uomo indossa le sue costose scarpe sportive e un suo giubbino di marca. In quel frangente arrivano degli agenti della Squadra Volante che fermano l’intruso un ventunenne cittadino marocchino con precedenti di polizia: Lo stesso viene trovato in possesso di un rasoio elettrico e di un paio di cuffie wireless, oggetti del valore complessivo di 200 euro.

Il ventunenne cittadino nordafricano viene arrestato per tentato furto.