Da "Inedita Vivien Maier" a "Il Mago di Oz": gli eventi imperdibili di questo fine settimana

MOSTRE ED EVENTI

TUTTA LA VITA E' LONTANO - 120 ANNI CARLO LEVI

Fino a fine febbraio

In un progetto sinergico che celebra i 120 anni dalla nascita dello scrittore Carlo Levi il Circolo dei Lettori intende celebrarne l'arte e la letteratura in un percorso culturale a 360 gradi. "Tutta la vita è lontano", che prende il titolo da un suo verso del 1935, vede infatti coinvolte anche la Gam, Camera e il Museo del Cinema: incontri, lezioni, mostre e proiezioni che si alterneranno in varie sede della città per tutto il mese di febbraio.

Info: www.circololettori.it

"INEDITA" VIVIEN MAIER

Fino al 26 giugno

“Inedita” è il titolo della mostra dedicata alla fotografa americana che rimase sconosciuta fino alla grande scoperta dei suoi archivi nel 2007 di John Maloof. 270 scatti, a colori e in bianco e nero, con una sezione particolare dedicata al viaggio che compì nell’estate del 1959, in Italia, passando anche Torino e Genova. Una tappa quella nella capitale sabauda, che l’aveva toccata bel profondo: in una sola giornata infatti usò usato tre rullini.

Info: Palazzo Chiablese, piazzetta Reale, https://www.museireali.beniculturali.it/

L'ESODO GIULIANO-DALMATA

Fino al 4 marzo

Le immagini e i materiali esposti provengono dall’archivio della sezione torinese dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia ANVGD. Ad arricchire l’esposizione un plastico, che riproduce il villaggio delle baracche di corso Polonia a Torino (attuale corso Unità d’Italia). Sorto nel 1947sulle rive del Po per ospitare profughi e sfollati provenienti da diverse zone, venne smantellato in vista delle manifestazioni per l’anniversario dell’Unità d’Italia del 1961.

Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte, via Arsenale 14, http://www.cr.piemonte.it/

TEATRAEDO

Sabato 12 febbraio ore 16.30

Nuova visita guidata in collaborazione con Orchestra Filarmonica di Torino dedicata all'elemento del fuoco. L’elemento primigenio che nel mito greco, e non solo, sta alla base della creazione, della produzione e dell’intelligenza: dal titano Prometeo al dio Efesto, il percorso si snoderà attraverso le collezioni del museo, lungo le alte temperature di forni e fucine necessarie a dare forma a metalli, ceramiche e vetri. Un viaggio attraverso le forme e le tecniche per prendere confidenza anche con oggetti d’uso della nostra vita e sapere qualcosa di più sul loro processo di produzione.

Info: Palazzo Madama, piazza Castello, https://www.arteintorino.com/

VIRGINIO ROSA: VARALLO SESIA E L'EGITTO

Sabato 12 febbraio ore 15

Alla vigilia della chiusura della mostra “Liberi di Imparare”, che fino al 13 febbraio espone a Varallo Sesia copie di reperti del Museo Egizio, realizzate dai detenuti delle sezioni scolastiche della Casa Circondariale dell’Istituto tecnico “Plana” e del Primo Liceo Artistico di Torino, in seguito a un corso di formazione con gli egittologi del Museo, Beppe Moiso, curatore dell’Egizio, tiene un incontro sulla figura di Virginio Rosa.

Info: Museo Egizio, via Accademia delle Scienze 6, https://egizio.museitorino.it/

TEATRO

IL MAGO DI OZ

Sabato 12 febbraio ore 15.30 e in replica fino a maggio

La celebre storia del Mago di Oz contiene tutti gli elementi per affascinare il pubblico di ogni età: coinvolgente per lo spirito di avventura e il sentimento di amicizia che lega i protagonisti e divertente per le vicissitudini che devono affrontare. Il viaggio verso la Città di Smeraldo alla ricerca del grande mago sarà il comune denominatore che unirà Dorothy e il suo desiderio di tornare a casa, l’uomo di latta impaziente di ricevere un cuore, il leone alla ricerca del coraggio che gli spetta e lo spaventapasseri che, oltre alla paglia, in testa vorrebbe un cervello. In scena Giorgia Cipolla, Paolo Giangrasso/Vittorio Camarota, Maria Lombardo, Marcello Spinetta, Aron Tewelde, Andrea Triaca.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano, www.teatrostabiletorino.it

SOLO AL FEMMINILE – MONOLOGO CIRCENSE PER DONNA SOLA

Sabato 12 ore 20.45 e domenica 13 febbraio ore 17

Come liberarsi dalla dipendenza affettiva, smettere di incontrare solo e sempre uomini sbagliati e finalmente attirare a sé l’amore autentico? L’artista Alessandra Simone racconta come lei sia riuscita a raggiungere questo obiettivo e, attraverso l’ironia, suggerisce una via per raggiungerlo che può essere valida per tutti.

INFO: Cafè Muller, via Sacchi 18, www.cirkovertigo.com

IO SONO ULISSE

Domenica 13 febbraio ore 10 e 16

Per il ciclo delle Domeniche Spettacolari, in scena un racconto dell'Odissea in musica e versi pensato per i più piccoli ma adatto a tutte le età. Lo spettacolo è una riscrittura del poema omerico in cui le vicende dell’Odissea diventano le tappe del rito di passaggio dalla fanciullezza all'età adulta. Un viaggio di formazione in cui l'eroe omerico parte bambino e arriva "quasi adulto" a Itaca in cui le scoperte, gli incontri e le avventure sono metafora di quello che ogni ragazzo vive prima dell'ingresso nel mondo dei grandi. Con Luigi Orfeo, Roberta Calia e le musiche suonate dal vivo da Oreste Forestieri.

INFO: Casa Fools, via Bava 39 – tel. e WA: 3923406259