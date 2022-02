Gli studenti dell'istituto "Sella Aalto Lagrange" vincitori del Concorso "Gonfia la Rete, vinci sul Web"

A un solo giorno di distanza dal SAFER INTERNET DAY, Giornata mondiale sulla sicurezza informatica, il 9 febbraio nell’Aula Consiliare “F. Fortugno” del Palazzo della Regione Calabria, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale “GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB”, promosso dal CO.RE.COM. Calabria e dal Consiglio Regionale della Calabria. L’iniziativa, rivolta ai nativi digitali, ha visto la massiva partecipazione delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le Università, provenienti da numerose città italiane.

L’obiettivo è promuovere l’uso consapevole del web, la costruzione di una coscienza critica ed il rispetto delle regole della comunicazione e dell’oggettività dell’informazione. Alla luce di questo, le Istituzioni coinvolte hanno inteso rivolgersi agli studenti, chiedendo loro la realizzazione di un’opera rientrante tra le seguenti forme di espressione: documentari; fiction; spot; constructed reality; fumetti e docu-fumetti; opere con testo e musica, facoltativamente accompagnate da video.

In tal senso, gli studenti della classe 3A dell'I.I.S. "Sella Aalto Lagrange" di Torino, orientati in itinere dai docenti del Consiglio di classe, e, grazie allo spirito di squadra, la cooperazione, la condivisione di idee e la costruzione di contenuti digitali, all’utilizzo di metodologie diversificate e di strategie di problem solving, si sono resi artefici dei processi che li hanno coinvolti in prima persona.

L’opera realizzata, dal titolo “Controvento”, è stata premiata con il primo posto per la categoria delle Scuole secondarie di II grado. Alla cerimonia di premiazione, in rappresentanza dell’Istituto in qualità di docente Referente del progetto, presenzia la prof.ssa Ludowika Tripodi: “È necessario fornire, ai nativi digitali, prevenzione e conoscenza dei rischi della rete, con particolare riferimento ai fenomeni delle fake news, del cyberbullismo e dell’hate speech online, strutturando una prospettiva digitale sicura, che li renda artefici delle loro scelte”.

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Marcellina Longhi, partecipa al dialogo in videoconferenza, mentre la classe assiste in diretta streaming.

Il premio ricevuto, consistente in un buono acquisto di materiale informatico, del valore di 1.500 euro, verrà impiegato per implementare la dotazione tecnologica dell’aula degli studenti.

