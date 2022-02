Lo "Sport Integrato On the Road" domani fa tappa a Chieri

Lo Csen si prepara per il secondo atto dello “Sport Integrato On The Road” di questo nuovo anno.

Domenica 13 febbraio, la città di Chieri sarà coinvolta nell’evento all’insegna dell’inclusione e della promozione sociale, che da mesi si sviluppa in giro per la provincia di Torino.

Una giornata che prenderà il via la mattina con la formazione tenuta da Gerald Mballe e in seguito da Pino Velardo, i quali tratteranno i temi della tolleranza e dell’integrazione dopo anni di esperienza nel settore.

In contemporanea, spazio anche alle attività: si parte la mattina, con la passeggiata gratuita non competitiva di Nordic Walking Integrato, organizzato dall’Associazione Fuorionda.

Nel pomeriggio poi toccherà a Elena Bollati e al suo stage di danza integrata, per ballerini e ballerine dai 12 anni.

Entusiasta, in vista di domenica, il Presidente dello Csen Piemonte Gianluca Carcangiu, il quale ringrazia l’Amministrazione comunale: “Senza il sostegno del Comune di Chieri, del Sindaco Alessandro Sicchiero e dei tanti Assessori che hanno collaborato al progetto, la giornata di domenica non si potrebbe svolgere. Credo sempre che quando parliamo di un tema delicato come l’integrazione siano le persone a fare la differenza. E in questo viaggio non ci siamo mai sentiti soli, ma sempre accompagnati da persone che hanno creduto nella nostra idea di sport e inclusione, con una passione encomiabile”.

Il programma

FORMAZIONE

Alle ore 10, la formazione gratuita di tecnico sportivo di comunità educante presso sala Conceria in via della Conceria a Chieri. Il formatore dell'evento sarà Gerald Mballe, primo consulente di Special Olympics per il programma "Unified with Refugees". La sua traiettoria da allora è stata un'ispirazione alimentata dal duro lavoro e dalla passione per l'uguaglianza, la tolleranza e l'inclusione; a seguire, l'avvocato Pino Velardo tratterà il tema dell’integrazione e porterà la sua testimonianza da componente del direttivo e responsabile dei rapporti istituzionali ed eventi del River 1951, squadra di calcio che accoglie al suo interno molti ragazzi extracomunitari.

ATTIVITA’

Alle ore 10, la passeggiata gratuita non competitiva di Nordic Walking Integrato a cura dell'associazione Fuori Onda e con la partecipazione della Consulta Chierese per le politiche a favore delle persone con disabilità. Il ritrovo sarà presso lo Stadio Area Caselli. Sarà necessario indossare un abbigliamento sportivo. Alle ore 14 stage di danza integrata a cura della maestra Elena Bollati riservato a ballerini e ballerine dai 12 anni in su e agli insegnanti di danza presso la sede di “FabricaDanza” in via Rampart 1.