Inattraction: la rivoluzione della seduzione

Negli ultimi anni, complici i cambiamenti che hanno investito la nostra vita sotto diversi punti di vista, abbiamo dovuto mettere in discussione diversi meccanismi che, fino a poco tempo fa, apparivano naturali. Un doveroso cenno al proposito deve essere dedicato alle relazioni. Al centro di numerosi mutamenti dovuti sia alla tecnologia, sia al modo diverso di gestire il rapporto con il lavoro, vengono approcciate da tantissime persone con poca consapevolezza in merito alle proprie potenzialità. Alla luce di ciò, diventa spesso necessario lavorare sulle proprie capacità seduttive.

La seduzione è intesa come qualcosa di affascinante e complesso, un effetto che dipende dalla sicurezza in sé stessi, dalla consapevolezza di quanto sia importante curarsi e dal focus sulla psicologia dell’altra persona e sul linguaggio del corpo. Se fino a qualche anno fa parlare di corsi di seduzione voleva dire, per forza di cose, chiamare in causa i guru d’oltreoceano, in Italia la situazione è - per fortuna - molto cambiata. A dimostrazione di ciò è possibile chiamare in causa il successo di Enrico di Inattraction. Henry Mele è il fondatore della più importante scuola di seduzione nel nostro Paese, una realtà che, a ragione, si può definire rivoluzionaria.

Dai contenuti gratuiti ai bootcamp

Ogni realtà aziendale, a prescindere dal settore in cui opera, si distingue dalla concorrenza per la capacità di far percepire quel valore aggiunto che la rende diversa, quel quid che i competitor non hanno. Nel caso di Inattraction, le frecce all’arco sono davvero tante! Tra queste spicca senza dubbio la possibilità di accedere a diversi contenuti gratuiti. Sul mondo della seduzione ci sono tantissimi luoghi comuni. Può capitare, se non lo si conosce, di approcciarsi con una forma mentis sbagliata. No problem! Basta fare un giro sul sito della scuola per trovare articoli di blog approfonditi che spiegano le diverse sfaccettature del mondo della seduzione, prendendo in considerazione vari casi.

Un doveroso cenno va dedicato anche ai bootcamp, full immersion pratici durante i quali i discenti - pochi, per permettere al trainer e ai suoi collaboratori di dedicarsi al meglio a ogni persona - hanno la possibilità di testare quanto appreso in aula.

La seduzione come veicolo di crescita personale

Seduzione e crescita personale: no, non stiamo affatto scherzando! Questo binomio ha più di un perché. Nel momento in cui si chiama in causa il miglioramento delle proprie capacità seduttive, è infatti necessario prendere in considerazione il fatto che, raggiungendo il risultato sopra citato, si agisce eliminando le convinzioni limitanti, in particolare quella di dover indossare sempre una maschera per piacere agli altri in ambito privato e non solo. Un buon corso di seduzione, infatti, può aiutare anche a livello lavorativo. Se ci si ferma a riflettere, è infatti facile comprendere che, in tutti i settori professionali, è fondamentale convincere chi si ha davanti della bontà delle proprie idee e del proprio operato. Se si conoscono le giuste leve di seduzione, è possibile riuscirci!

Flessibilità prima di tutto

In un mondo sempre più flessibile, anche la formazione in un campo complesso come la seduzione si adegua. A tal proposito, è il caso di ricordare che Inattraction offre diverse alternative per usufruire dei corsi oltre ai bootcamp. Tra queste spiccano le sessioni di coaching one to one, così come la consulenza via mail. Un doveroso cenno va dedicato al percorso specifico dedicato allo styling. In una società in cui ogni dettaglio conta, curarsi anche da questo punto di vista - che non vuol dire dare spazio esclusivo agli abiti firmati - è fondamentale per distinguersi e per mettere in primo piano i dettagli della personalità.

Una parentesi finale va dedicata anche agli ebook, risorse di ottima qualità scritte sia da Henry sia dai membri del suo staff.