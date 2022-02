Liardo (FdI): "Lo Russo aumenta le tasse per i torinesi ma promette di non aumentarsi lo stipendio?"

"La stangata che il Sindaco Lo Russo sta infliggendo ai torinesi è indecente anche alla luce dei dati snocciolati oggi in prima commissione. L’aumento, infatti, secondo quanto dichiarato porterebbe addirittura ad un avanzo. O si sono sbagliati oppure si sta chiedendo un sacrificio senza pari ai cittadini per altri scopi su cui non vi è al momento alcuna chiarezza. Prima di imporre nuove tasse ai torinesi il Sindaco dovrebbe dire chiaramente che non usufruirà della facoltà concessa ai Comuni di aumentare gli stipendi dei primi cittadini e amministratori per tutto il mandato” a dichiararlo il vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune di Torino Enzo Liardo, intervenendo sulla polemica degli aumenti Irpef per 200mila torinesi ed il testo votato in Parlamento a fine dicembre che ha stabilito un adeguamento delle indennità di sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei Consigli comunali in forma progressiva dal 2022 al 2024 con copertura da parte dello Stato.

“Quando va al governo la sinistra - prosegue Liardo - quasi per una legge non scritta, le tasse schizzano alle stelle insieme ai privilegi della politica. Fratelli d'Italia contrasterà con ogni mezzo la sinistra sanguisuga di Torino".