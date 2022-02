Protesta degli studenti: occupati altri sei istituti nel torinese, salgono a 17 in tutto

Continua la protesta degli studenti nel torinese che questa mattina hanno occupato altre sei scuole: Galileo Ferraris e Einstein, del liceo artistico Primo e del Majorana a Torino, dell'istituto Pininfarina di Moncalieri e del Monti di Chieri.

Tra le motivazioni della protesta: l'alternanza scuola-lavoro, l'esame di Maturità, il benessere degli studenti.

Gli studenti si stanno organizzando per restare negli istituti fino al prossimo venerdì, quando è prevista una nuova manifestazione.

Ad oggi sono in tutto sono 17 gli istituti occupati nel torinese. Per domani pomeriggio è prevista un'assemblea in piazza Arbarello, il luogo dove qualche settimana si sono verificati gli scontri.