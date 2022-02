Il rarissimo piccolo rospo Pelobate fosco nella IV puntata di Connettere l'ambiente

Il Pelobate fosco insubricus – simile a un piccolo rospo – è l’anfibio più raro in Italia, ed è rimasto in pochissimi luoghi fra Piemonte e Lombardia. Endemico nella Pianura padana, vanta una presenza storica a Cascina Bellezza, nel Pianalto di Poirino.

Ed è lì che impareranno a conoscerlo Bianca e Andrea, nella quarta puntata di Connettere l’ambiente, la web serie realizzata dai giovani volontari del Servizio civile universale coinvolti dalla direzione Comunicazione della Città metropolitana, in collaborazione con le direzioni Risorse idriche e Sistemi naturali, per raccontare parchi, aree protette e interventi di riqualificazione ambientale del territorio.

In onda da giovedì 17 febbraio sul canale YouTube della Città metropolitana di Torino (e su Grp durante il week end), in questa puntata Bianca e Andrea – bloccati in ufficio dal maltempo - incontrano virtualmente Giovanni Soldato, erpetologo della Cooperativa Eleade, che spiega in un breve documentario quanto si sta realizzando per monitorare e proteggere il Pelobate fosco insubricus grazie al progetto europeo Life Insubricus.