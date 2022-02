Palestra Torrazza, Moschella (Lega): "Rendiamo agibile l'impianto per dare un'opportunità ai giovani"

“Il nostro gruppo consiliare in Circoscrizione 2 ha depositato una mozione che impegna il Presidente ad intervenire al più presto con tutte le risorse possibili per ripristinare la palestra dell’impianto sportivo di via Torrazza – dichiara Gian Marco Moschella, capogruppo della Lega Salvini Piemonte in Circoscrizione 2 – l’intento è quello di renderla agibile per l’ingresso degli spettatori di modo che sia un utile veicolo di promozione per le realtà sportive del territorio e renda la zona attrattiva per eventi sportivi nazionali e internazionali”.

“Una settimana fa la palestra ha ospitato le finali di Hockey femminile under 16, che si sono potute disputare in questa sede, di competenza della circoscrizione 2 (ex 10), solo grazie alla disposizione della Federazione Italiana Hockey che temporaneamente, a causa dell’emergenza Covid19, non prevede l’accesso del pubblico alle manifestazioni sportive di tale disciplina.

Diversamente gli organizzatori avrebbero dovuto trovare un'altra sede perché allo stato attuale, in assenza di tribune e adeguati interventi di sicurezza non è possibile permettere l’accesso agli spettatori”.

“La giunta circoscrizionale ha già dimostrato di avere una grande attenzione verso il tema dello sport, infatti ha inserito nelle sue linee programmatiche l’impegno per migliorarne gli spazi, intervenendo nella manutenzione delle strutture sportive, e ha recentemente nominato una sottocommissione a riguardo, perciò al di là degli schieramenti politici ci aspettiamo il sostegno costruttivo di una larga maggioranza del consiglio verso questa iniziativa”, conclude Moschella.