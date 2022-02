“Io Compro in Borgo Vittoria” e TorinOggi, un binomio vincente!

Da anni moltissimi amici del Gruppo seguono TorinOggi, quotidiano letto anche da tutta la Circoscrizione 5: a partire da Lucento, Vallette, passando appunto per Borgo Vittoria e arrivando a Madonna di Campagna. Spesso ci concediamo il piacere di condividere insieme una bella notizia, oppure un pensiero che può essere utile agli amici del Gruppo.

“Io Compro in Borgo Vittoria” è un gruppo che ha saputo rimanere unito e crescere costantemente in questi ultimi anni sfiorando i 10.000 followers, che gli amministratori e moderatori amano chiamare amici. Un gruppo dove si può trovare un consiglio, un augurio, la segnalazione di un'inaugurazione, una novità con i giusti toni di sempre, a volte anche perentori quando serve.

Il “Quiz del Sabato Sera” è costituito da un mix speciale: genuinità, convivialità, interazione, relax e condivisione, aspetti spesso raccontati in vari articoli pubblicato di TorinOggi, come ad esempio in questo: A Torino l’AperiGRUPPO è di successo a Borgo Vittoria!

Non ci resta che darvi appuntamento per sabato 19 alle 21 con la nuova puntata del “Quiz del Sabato Sera”, sul Gruppo “Io Compro in Borgo Vittoria”, in collaborazione con TorinoOggi. Vi aspettiamo numerosi perché in palio ci sarà un gradito pensiero messo a disposizione dal comprensorio sciistico di Prali.

Il gruppo "Io compro in Borgo Vittoria" nasce da un'idea di Carmela Ventra che lo modera insieme a Patrizia Di Muzio.

Se vuoi conoscere più da vicino il Gruppo, clicca qui: https://www.facebook.com/groups/1892251561052431/ e richiedi l’iscrizione.

È importante ribadire che il Gruppo da priorità ai residenti del quartiere Borgo Vittoria e della Circoscrizione 5 della Città Metropolitana di Torino.