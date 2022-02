Grugliasco, la Città metropolitana chiede ai privati di occuparsi della manutezione delle aree verdi

La Città Metropolitana di Torino, con una lettera inviata al Comune di Grugliasco, ha chiesto di vigilare nei confronti dei proprietari frontisti di strade sul territorio comunale per l’adozione degli opportuni interventi di controllo, messa in sicurezza, adeguamento, manutenzione dei fondi confinanti per eliminare le condizioni di pericolo dovute alla presenza di vegetazione spontanea e/o instabile.