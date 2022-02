Mercedes-Benz EQC, eleganza e tecnologie all’avanguardia per il SUV elettrico tedesco

Molto simile al tanto apprezzato GLC, la nuova Mercedes EQC rappresenta una novità per la Casa di Stoccarda. Si tratta di un SUV alimentato da due motori completamente elettrici, caratterizzati da una potenza massima di 300 kW e da 408 CV. A stupire non sono soltanto le linee eleganti e raffinate della vettura, ma anche le moderne tecnologie e i sistemi di assistenza installati, che spianano la strada ad una guida senza conducente.

Il veicolo è disponibile in diverse versioni: Sport, Premium e Special Edition 1886 e in due motorizzazioni, Mercedes EQC 400 4Matic Sport e Mercedes EQC 400 4Matic Premium. Quanto agli allestimenti, sono due quelli tra cui può scegliere il cliente. Electric Art è caratterizzato da uno stile di design, mentre AMG Line si distingue per le linee più grintose e sportive.

Gli esterni sono puliti ed eleganti, espressione del linguaggio “Progressive Luxury”. Le linee sono sinuose e il frontale è rivestito dall’inconfondibile Black Panel, in cui sono racchiusi i fari, in versione MULTIBEAM LED, e la mascherina del radiatore. Sono presenti anche fasce luminose LED, per aumentare la visibilità notturna.

Le forme morbide che caratterizzano l’interno dell’abitacolo, invece, contribuiscono a massimizzare la user-experience. Le finiture sono in tonalità rame e oro rosato e le bocchette di ventilazione sono racchiuse da superfici in metallo galvanizzato. A rivestire la plancia portastrumenti c’è il delicato tessuto Sunnyvale (in tonalità blu indaco e beige seta).

Davanti al conducente è installato un doppio display multimediale da 10,25 pollici, che offre una panoramica complessiva sulle condizioni di guida. Lato tecnologia, l’auto naturalmente è dotata del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ulteriormente migliorato con funzioni specifiche per la gamma EQ.

Tempi di ricarica e ulteriori plus della vettura

EQC si ricarica con diverse modalità. È possibile installare una wallbox domestica di una potenza fino a 22 kW. Per far sì che la batteria arrivi al 100% sono necessarie circa 11 ore. Se invece si utilizzano le colonnine di ricarica a corrente continua fast-charge, occorrono soltanto 40 minuti per portare il livello dal 10 all’80%. Ad ogni modo, al cliente viene fornito il cavo di serie con una potenza di 7,4 kW.

Per offrire performance di guida ottimali e uno stile all’insegna della modernità, è installata una batteria a ioni di litio, che assicura un’autonomia elettrica di oltre 400 km.

Numerosi sono i sistemi di assistenza alla guida inclusi, di ultima generazione. Garantiscono il massimo della comodità, sia al conducente che ai passeggeri. Fra questi, si possono citare il Blind Spot Assist che avvisa il conducente del pericolo di collisione con altri veicoli che si trovano nell’angolo morto. Oppure ancora il sistema di assistenza alla frenata attivo e il sistema di anti-sbandamento attivo.

Il prezzo di EQC parte da un minimo di 75.474,00 euro. Al momento dell’acquisto, infine, il cliente ha la possibilità di scegliere diversi pacchetti di servizi esclusivi, che includono ad esempio la manutenzione dell’automobile per sei anni, o ancora il servizio di recupero e riconsegna a seguito di qualsiasi intervento.