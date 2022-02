Ludovico Aldasio, il Dandy Moderno che si sta facendo strada “in ciabatte”

Oggi vi raccontiamo la storia di Ludovico Aldasio, chiamato anche “The GoodMorning Man”, l’influencer e creator di cui stanno parlando tutti !

Dall’oggi al domani balzano letteralmente allo scoperto dei brevi video in cui un personaggio bizzarro ma allo stesso tempo affascinante augura il “Buongiorno” ogni mattina: capelli rossi, occhiali con lenti colorate, abbigliamento elegante ma ciabatte ai piedi: stiamo parlando di Ludovico Aldasio, meglio conosciuto come “The GoodMorning Man”.

Si può “etichettare” come un Dandy Moderno.

A soli 22 anni, da poco laureato in Lettere e Filosofia, il giovane ragazzo sta spopolando sui Social ritagliandosi una posizione tra i primi 100 più profili più seguiti in Italia.

Il suo successo abbatte le frontiere nazionali, infatti il suo gran seguito arriva da tutto il mondo in quanto Ludovico Aldasio sceglie di creare questi brevi video non solo in italiano ma in tutte le lingue parlate, raggiungendo spesso la tendenza in paesi stranieri.

Da qui soprannominato “The GoodMorning Man”.

Nato a Lonate Pozzolo, un piccolo paesino in provincia di Varese, si è approcciato al mondo artistico tramite la radio, entrando da ragazzino a far parte di un programma in web radio, successivamente passando a trasmettere in Fm grazie anche a numerosi corsi di conduzione radiofonica. Durante il lockdown è stato notato da GoTV

Ludovico Aldasio lavora attivamente anche nel sociale, infatti è Ambassador Unicef Italia per conto della campagna vaccinale “Covax”, al fine di distribuire il vaccino in modo equo e globale, è volto ufficiale scelto da WWF Italia per promuovere l’adozione delle specie d’animale in via d’estinzione, collabora con Medici Senza Frontiere ed inoltre ha realizzato un video in collaborazione con “Bulli Stop! “, l’associazione nazionale contro il bullismo, per denunciare questa piega sociale.

Insomma, tantissime novità ci attendono e vi invitiamo a seguire, se non lo avete ancora fatto, Ludovico Aldasio, l’influencer con ottimi messaggi da trasmettere oltre all’intrattenimento !