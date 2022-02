Casa in affitto: conviene la domotica o acquistare gadget smart?

Uno dei grandi sogni condivisi dalle persone, è quello di possedere una casa di proprietà, ma quando non succede, bisogna accontentarsi di un’abitazione in affitto. Essere affittuario non scoraggia gli amanti della domotica, spingendoli ad adottare questa tecnologia per ottenere comunque il massimo comfort. In questo ambito i dispositivi presenti sul mercato sono talmente tanti da rendere indispensabile la consultazione di un’apposita guida. Gli esperti, qui ti spiegano come creare una casa smart , fornendoti una vasta gamma di scelte.

Come far diventare smart una casa

Qualunque casa può diventare “smart”, cioè “intelligente”. Per raggiungere questo obiettivo, bisogna rivolgersi alla domotica, la quale altro non è che la scienza che si occupa dell’applicazione della tecnologia alla casa. Ciò che colpisce di questa scienza è come questa sia in grado di produrre tutta una serie di comodità che possono soltanto migliorare la qualità della vita di chi ne gode.

Quali comodità offrono le tecnologie smart

Quando si parla di comfort, non tutti hanno le stesse esigenze e quindi si è spinti ad operare scelte personali. Organizzare le attività domestiche in modo smart, vuol dire libertà e maggior tempo a disposizione per sé stessi. L’intelligenza domotica può gestire i devices più evoluti in moltissimi campi.

L’impianto di illuminazione, ad esempio, può essere comandato a distanza e le luci si possono accendere, spegnere e regolare in base alla presenza di persone nella stanza. Gli elettrodomestici come i robot aspirapolvere, puliscono casa anche quando non ci siamo e il frigo con fotocamera dà consigli sulle ricette e avvisa se un alimento è prossimo alla scadenza.

Riscaldamento e climatizzazione possono essere regolati da un termostato intelligente che gestisce in maniera autonoma il livello della temperatura in base al numero delle persone in casa, alla fascia oraria o al clima esterno e invia statistiche sul consumo di energia che aiutano a capire come ridurre gli sprechi.

I sistemi di allarme smart, che permettono di monitorare la casa 24 ore su 24 attraverso il cellulare, rilevando effrazioni ma anche fughe di gas o perdite d’acqua, sono anche forniti di sensori di caduta 3D, pensati appositamente per gli anziani che vivono da soli. Con un impianto domotico è possibile automatizzare altri impianti della casa, come ad esempio quello di irrigazione in base agli orari o alle condizioni climatiche, ma si riesce anche a tagliare l’erba senza sforzo e persino ad analizzare il ph del terreno in modo da renderlo più fertile.

Porte, cancelli, tapparelle e finestre automatizzate, si aprono e chiudono a seconda delle nostre esigenze, dovunque ci troviamo. Importante è anche il risparmio energetico che può essere ricondotto all’annullamento degli sprechi grazie all’ottimizzazione delle risorse.

Domotica o semplici gadget smart?

La scelta fra domotica o gadget smart è sicuramente condizionata dal budget. Se si vuole fare un investimento di una certa consistenza, conviene la domotica ma se si vuole contenere la spesa allora bisogna rivolgersi all’acquisto di semplici gadget smart.

I dispositivi sono tanti, ma quelli più comunemente utilizzati sono ad esempio le lampadine che possono essere collegate alla rete Wi-Fi; il termostato intelligente per regolare gli impianti e poter risparmiare sulla bolletta; il sistema che prevede la sicurezza di rete e gli allarmi con relativi blocchi; i lucchetti intelligenti che possono essere collegati al Bluetooth; gli altoparlanti intelligenti che possono essere controllati da qualsiasi punto della casa. Scegliete dunque lasciandovi guidare sia dalle esigenze che dal budget a disposizione, i risultati saranno comunque eccellenti.