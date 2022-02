"Effetto immediato", lo spettacolo al teatro Le Serre di Grugliasco

Un numero, un elemento quantificabile e perfettamente intercambiabile. È così che oggi sempre più si considera la persona, che viene quindi privata della sua unicità e svuotata del suo essere. Effetto Immediato – Lo Spettacolo, della Compagnia di danza MIXIT, diretta da Denise Zucca, porta in scena – dopo una prima versione realizzata in forma di cortometraggio - il processo obbligato di trasformazione che ognuno di noi ha vissuto e sta vivendo in questo periodo storico caratterizzato dalla Pandemia di Covid-19: un viaggio tra le sfaccettature dell’Es, che parte da un’idea di arte contemporanea astratta, pensata come diversità tra gli individui. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale della Città di Grugliasco (TO), a cura di Fondazione Cirko Vertigo e Associazione blucinQue.