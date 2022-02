Ritrovato senza vita nei boschi il corpo dell'uomo fuggito da una residenza per pazienti psichiatrici di Verrua Savoia

È stato ritrovato senza vita il corpo di Davide Campaner, il 58enne originario di San Benigno Canavese che si era allontanato da una residenza per persone con problemi psichiatrici di Verrua Savoia giovedì scorso.

Il ritrovamento oggi all'ora di pranzo sul pendio di una vigna in frazione Collegna sulle colline del paese. Il corpo è stato avvistato dai Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche con l'elicottero. Ancora da accertare le cause del decesso. Il recupero della salma non è semplice e le operazioni sono ancora in corso.