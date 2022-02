Achille Lauro sarà in gara agli Eurovision di Torino: rappresenterà San Marino

Achille Lauro parteciperà agli Eurovision Song Contest di Torino, in programma dal 10 al 14 maggio prossimo. Il lasciapassare al rapper è arrivato ieri, con la vittoria alla prima edizione del concorso "Una voce per San Marino" che ha decretato appunto il rappresentante di San Marino per l'evento musicale europeo.

Lauro era arrivato quattordicesimo a Sanremo con il brano "Domenica": agli Eurovision porterà invece "Stripper", premiata a San Marino da una giuria guidata da Mogol. La partecipazione al concorso sanmarinese era aperta a big ed emergenti senza limitazioni di cittadinanza e di lingua del brano presentato. In gara, oltre a Lauro, c'erano Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis e la vincitrice di Got Talent Espana Cristina Ramos. Ma alla fine la vittoria è andata a Lauro, che ora a Torino si troverà a sfidare, tra gli altri, Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo e per questo rappresentanti dell'Italia agli Eurovision.