GPadel approda a Leinì con un nuovo impianto all'avanguardia

GPadel si sviluppa in Piemonte con un nuovo centro a Leinì, Torino. La nuova struttura è stata inaugurata oggi in via Volpiano 41 con una giornata aperta al pubblico, che ha avuto l'occasione di cimentarsi sui nuovi campi in diversi sport di racchetta e non solo.

Il primo network di centri padel in Italia arricchisce dunque la propria offerta in Piemonte: "Compiamo oggi un ulteriore passo nel nostro progetto di crescita, con l'obiettivo di portare un nuovo modo di vivere il padel in Italia", dichiarano Lorenzo Veglia e Armando Calvetti, Founder di GPadel. "I Comuni a nord di Torino sono per noi un'area strategica nella quale portare la nostra filosofia, che prevede strutture specificamente progettate per il padel, affinché l'esperienza di gioco sia la più soddisfacente possibile per i giocatori e gli appassionati di tutti i livelli".

L'evento inaugurale ha fatto registrare un grande successo di pubblico: appassionati arrivati da tutto il Piemonte hanno assistito all'Americana della mattina e ai due Triathlon del primo pomeriggio, fino al taglio del nastro delle ore 16.00. GPadel ringrazia sentitamente, in particolare, Renato Pittalis, sindaco di Leinì, per aver voluto essere presente. La città può ora contare su 5 campi da padel.