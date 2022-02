Cantiere del tram in corso Matteotti, il Comune: "Troppo breve, no agevolazioni ai commercianti"

Terminerà l’11 marzo il cantiere Gtt di corso Matteotti e il Comune, data la breve durata, non prevede alcuno sgravio per i commercianti della zona del centro cittadino. Ad annunciarlo l’assessore alla mobilità Chiara Foglietta in Consiglio Comunale, rispondendo all’interpellanza presentato dalla consigliera di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio.

Lavori per ripristino sede tram

Il 31 gennaio, nel tratto compreso tra corso Re Umberto e via XX Settembre, sono iniziati i lavori di ripristino della sede tramviaria e revisione dei binari. Nel dettaglio verrà anche sostituita la curva tra corso Matteotti e corso Re Umberto e quindi quest’ultimo dovrà essere chiuso da via San Quintino. Uno stop alla viabilità che creerà nuovamente disagi ai residenti e commercianti di questa area della Circoscrizione 1.

Ambrogio (FdI): "Coordinamento tra chi interviene sui beni pubblici"

Nel 2019, come ricordato da Ambrogio, in via Arsenale c’era già stato un cantiere molto lungo per la completa sostituzione dei binari dei tram. Di qui la richiesta di “azioni coordinate tra tutti gli attori che devono intervenire sui beni pubblici, non è più accettabile che alcuni tratti della nostra città vengano chiusi per l'apertura di cantieri dalla durata imprevedibile”. Palazzo Civico non può però concedere agevolazioni agli esercenti della zona del centro perché queste vengono riconosciute quando “le attività subiscono notevoli disagi per una durata superiore ai 6 mesi”.