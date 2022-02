Rivoli, anche l'arte contemporanea strizza l'occhio al Carnevale: appuntamento al Castello per grandi e piccoli

il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli torna ad accogliere le famiglie con lo Speciale Carnevale al Museo a partire da Giovedì grasso: giovedì 24 e venerdì 25 febbraio alle ore 17, sabato 26 e domenica 27.02 alle ore 11 e 16.



Una proposta che negli anni è stata molto amata dal pubblico e che per l’occasione è stata ampliata e riprogettata in modo da accogliere piccoli gruppi (adulti e bambini dai 3 ai 10 anni), in linea con le disposizioni di sicurezza anti-Covid 19 e in un ambiente controllato.