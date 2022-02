Bombardieri (UIL), "Da Stellantis un piano con Torino centrale. Alternanza e stage? Nascondono lavoro nero"

"Torino deve rimanere centrale nel mondo dell'automotive. Questo ci aspettiamo dal piano Stellantis. E sugli studenti siamo con loro: l'alternanza e gli stage nascondono il lavoro in nero dei ragazzi". Pierpaolo Bombardieri, segretario generale di UIL, sceglie Torino per rilanciare alcuni dei temi chiave della situazione economica torinese: ma senza dimenticare la sicurezza sul lavoro, l'inflazione e il caro bollette.

AUTOMOTIVE: "DAL GOVERNO PER ORA SEGNALI NON SUFFICIENTI"

"Chiediamo al Mise di aprire un tavolo serio e puntuale sull'automotive. Per ora i segnali non sono sufficienti e rispetto a quel che accade in Francia l'Italia deve decidere come vuole muoversi. Latitano i piani strategici, non solo su Stellantis, ma su tutto il resto. Bisogna decidere come e cosa produrre in Italia e in Europa per ciò che rappresenta un asset strategico di questo Paese. Dal Piano strategico di Stellantis ci aspettiamo una conferma sul piano occupazionale e che rispetti la tradizione di questo territorio, questo Paese e questa città".

"TORINO MARGINALE? BISOGNA PENSARE A TUTTO IL SISTEMA AUTO"

"Torino rischia di rimanere marginale? Il discorso non riguarda solo Torino, ma tutte le città che in qualche maniera sono legate a Stellantis e all'indotto auto in generale. Per quello è importante affrontare il piano industriale di Stellantis accompagnandolo con una seria politica industriale che dia risposte rispetto ai percorsi e agli obiettivi che si vuole perseguire: serve un piano che metta in condizione di affrontare il tema nella sua complessità: dalla produzione dei microchip alla produzione delle batterie, alle colonnine di ricarica e tutto ciò che riguarda la filiera. È una scelta che riguarda tutto il governo e non solo il Mise. Servono scelte chiare: il governo si dia una mossa".

"Bisogna passare dalle chiacchiere ai fatti concreti - conclude Bombardieri -. È da un anno che parliamo di crisi dell'auto: ora servono fatti concreti".

SICUREZZA SUL LAVORO: LA FERITA DI VIA GENOVA

Per una città ferita da una tragedia recente come quella che in via Genova ha visto tre operai perdere la vita, un altro tema chiave è quello della sicurezza sul lavoro. Lo slogan di UIL è "Zero morti sul lavoro". "Si tratta di un tema che era stato dimenticato. Ora è tornato di attualità, citato anche dal presidente Mattarella e dal Santo Padre", dice Bombardieri.

"Servono più controlli, ma anche il coinvolgimento delle scuole. Bisogna rompere la logica del profitto che vale più della vita umana". E sul precariato: "Bisogna eliminare le forme di lavoro di questo genere, soprattutto per i ragazzi che iniziano a lavorare".

PROTESTE: "SIAMO ACCANTO AGLI STUDENTI. ALTERNANZA E STAGE COPRONO LAVORO NERO"

Torino fa rima anche con le proteste studentesche che sono sfociate in disordini e scontri, ancora la scorsa settimana. "Gli studenti che protestano hanno ragione - conclude Bombardieri -: vivono un periodo che toglie loro speranze di lavoro, di pensione e non solo. Siamo con loro". "Da tempo abbiamo denunciato che stage e alternanza sono strumenti per fare lavorare i ragazzi in nero".