Relax nella SPA, sport in montagna e piatti tipici della Valsesia: Tutto il benessere da vivere ad Alagna Mountain Resort & SPA

La località di Alagna Valsesia, ambita destinazione per atleti ed appassionati di sport invernali, si trova ai piedi del versante meridionale del monte Rosa, in un contesto caratterizzato da una natura incontaminata.



Situata a 1200 m di altitudine e facilmente raggiungibile in auto, Alagna Valsesia è la località ideale per organizzare un soggiorno all’insegna dello sci, grazie al comodo ed immediato accesso agli impianti di risalita del comprensorio Monte Rosa ed alla convenzione Happy Ski, che permette agli ospiti delle strutture convenzionate di accedere alle piste a tariffe vantaggiose.



Prima tra tutte, Alagna Mountain Resort & SPA aderisce a questa fantastica offerta, offrendo ai propri ospiti vere e proprie esperienze lunghe tutto il soggiorno. Unico ed esclusivo, Alagna Mountain Resort & SPA incarna l’autentico spirito Walser delle baite di montagna, in cui l’amore per i particolari in legno e ardesia sposa l’attenzione per l’utilizzo di tecnologie a basso impatto energetico, realizzando una struttura che convive in armonia con la natura circostante.



Al suo interno, come in tutte strutture firmate MIRA, è presente una SPA completa di tutte le proposte per la cura di sé: nell’Acqua Bianca Wellness & Beauty, trovare un momento coccola è una vera priorità. Una volta entrati sarà possibile dedicarsi alla rigenerante sauna finlandese, al bagno di vapore aromoterapico, alle docce emozionali, cabine massaggio, stanza relax, mountain shower finlandese oppure rilassarsi nella piscina riscaldata in parte coperta e in parte scoperta che si affaccia su un panorama mozzafiato. All’interno della SPA ci si può anche regalare attimi di vero relax grazie alla vasta selezione di trattamenti e massaggi disponibili, tra cui alcuni dedicati all’aprés-sport per decontrarre la muscolatura e regalare un’esperienza di autentico piacere e benessere.



I palati più esigenti non rimarranno disillusi dalle numerose proposte del Ristorante Corno Bianco, inserito all’interno del resort. Grazie ad un uso sapiente dei prodotti locali e ad una viva curiosità e voglia di sperimentazione, la Valsesia e le sue tradizioni non sono solo valorizzate ma anche impreziosite. Ogni piatto è costruito con preparazione, cura e grande passione per esaltare il gusto autentico delle materie prime, accompagnandoti così in un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori della Valsesia.



Location ideale per i grandi amanti della montagna, Alagna offre divertimento per ogni sportivo: gli sciatori hanno a disposizione ben 20 impianti di salita e discesa per un totale di 180 km di piste da sci, ma non solo: anche gli amanti del fuoripista saranno soddisfatti, infatti Alagna è nota in tutta Europa come “Freeride Paradise”, grazie alle decine di chilometri percorribili in freeride.

Tra i must di Alagna vi è possibilità di fare sci di fondo su percorsi fino a 10 km lungo la sponda sinistra del Sesia, tra i prati della Balma e i boschi del Gabbio, oppure affrontare la neve con le ciaspole: certamente uno dei modi migliori per godere delle bellezze della montagna invernale.



Per concludere la migliore delle giornate, cosa ci può essere di meglio se non perdersi tra i vapori della SPA, i sapori delle specialità culinarie tipiche e l’ambiente caldo ed accogliente delle camere dell’Alagna Mountain Resort & SPA? Per una vacanza all'insegna della natura, dello sport, della cucina e del benessere non ci può essere niente di meglio.