Continua a crescere il Jackpot del Superenalotto che, dopo l’ultimo concorso, ha superato i 158 milioni di euro. Sono numeri da record quelli che sta facendo registrare uno dei giochi a premi più amati dagli italiani. Il Jackpot ormai è arrivato al 4° posto della speciale classifica dei premi più alti della storia di questo gioco, ed è veramente ad un passo dalla top3. Sono molti gli italiani che ad ogni concorso tentano il colpo di fortuna visto l’allettante premio in palio.

Il fatidico 6, che tarda ad arrivare, manca ormai dal mese di maggio 2021, quando furono vinti oltre 156 milioni di euro. Nei giorni scorsi però un fortunato giocatore ha centrato un 5 stella del valore di 1,29 milioni di euro, una cifra che sarebbe in grado di cambiare la vita di moltissime persone .

Il Jackpot si avvicina ai 160 milioni di euro

Il Jackpot del Superenalotto storicamente raggiunge sempre cifre molto elevate. Ogni volta che non c’è un vincitore il montepremi che non viene vinto va ad accumularsi a quello del concorso successivo, crescendo continuamente e senza limiti. Grazie a questo meccanismo l’ ammontare del prossimo jackpot è arrivato a superare i 158 milioni di euro.

Nella classifica delle vincite più alte di tutti i tempi il primo posto è occupato da un Jackpot di oltre 209 milioni di euro che venne centrato a Lodi grazie ad un schedina da 2 euro. E’ l’unica volta nella storia del Superenalotto che il Jackpot ha superato i 200 milioni di euro. In seconda e terza posizione ci sono due vincite da 177 e 163 milioni di euro.

L’ultima vincita super milionaria

Risale al 22 maggio 2021 l’ultima grande vincita del Superenalotto. In quell’occasione il fortunato vincitore di Montappone, un piccolo borgo delle Marche, portò a casa oltre 156 milioni di euro grazie ad una schedina da 2 euro. In quell’occasione il vincitore aspettò appena 3 giorni per recarsi a Roma, presso gli uffici della Sisal, per concludere tutte le procedure per la riscossione del premio milionario.

Il record di Lodi

La vincita più alta mai registrata al Superenalotto risale al 18 agosto 2019 quando, grazie ad una schedina da 2 euro, il fortunatissimo vincitore si mise in tasca oltre 209 milioni di euro. La vincita era stata realizzata grazie ad una schedina compilata in modo automatico dal sistema Quick Pick, ed acquistata al Bar Marino di Lodi, nel centro storico della città.

Quando ritirare la vincita