Quinta allerta bomba al Primo Levi di Torino e lezioni in cortile, ma si tratta ancora di un falso allarme

Quinto allarme bomba in poco meno di due settimane all'Itis Primo Levi di corso Unione Sovietica a Torino. Tutti pare siano stati originati da mail anonime, scritte in italiano, ma provenienti da un sito svizzero, così da rendere anonimi gli invii e non poter risalire all'autore.

Anche nella mattinata di oggi, mercoledì 23 febbraio, è andata in scena l'evacuazione della scuola, con i ragazzi costretti a portarsi dietro le sedie e a rimanere in cortile, mentre le forze dell'ordine sono intervenute, a seguito dell'allerta.

Il Primo Levi è stato uno degli istituti che hanno scelto l'occupazione nelle scorse settimane, partecipando attivamente alla protesta studentesca.