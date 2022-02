Un “tutorial” indicava dove trovare la droga, pusher peruviano arrestato

Dopo aver raccolto informazioni che segnalano un’attività di spaccio, sabato pomeriggio gli agenti della Squadra Volante si recano presso il domicilio di un cittadino peruviano nel quartiere San Donato.

In una borsa termica, i poliziotti trovano tre sacchetti contenenti marijuana. All’interno di un armadio posizionato nella stanza da letto, gli agenti trovano 2000 euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi. In un altro armadio, gli agenti rinvengono altri 1690 euro e due bustine contenenti alcuni cristalli di anfetamina. Complessivamente a carico del venticinquenne cittadino peruviano gli agenti sequestrano più di 700 grammi i marijuana.

Nel corso della perquisizione, gli agenti ritrovano un’agenda con all’interno indicazioni sull’attività di spaccio condotta e un telefono con il quale veniva commercializzato lo stupefacente attraverso app di messaggistica facendo ricorso anche a materiale fotografico. In particolare, in una chat gli agenti appurano la presenza di un video registrato e inviato dal venticinquenne con il quale spiegava all’acquirente il punto esatto dove trovare la sostanza stupefacente nascosta all’interno di uno specifico cestino della spazzatura.

Alla luce dei fatti, l’uomo viene tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Solo la sera prima, sempre gli agenti della Squadra Volante avevano arrestato un altro cittadino peruviano per lo stesso reato, questa volta nel quartiere Millefonti. Il cittadino straniero era stato fermato in via Spotorno e trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e di 570 euro in contanti. Nel corso della perquisizione domiciliare, poi, gli agenti avevano rinvenuto altra sostanza stupefacente oltre un’ottantina di grammi e altri 280 euro in denaro contante oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.