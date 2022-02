‘uBroker’: 'Ecco gli strumenti per formare persone di successo'

‘uBroker’ punta sulla formazione. E, soprattutto, su modelli, sistemi e strumenti innovativi ed efficaci per erogarla al meglio a chi sceglie di condividere un progetto professionale ed economico di successo.

Un aspetto, questo, fondamentale, per dotare di tutto ciò che occorre e concorre alla produzione di risultati oggettivi e soddisfacenti chi opta per la formula del network marketing quale via privilegiata di accesso al successo proprio e del proprio team. “E’ bene, in primis, imparare a riconoscere e valutare la bontà dell’azienda per cui si decide di scommettere la propria vita e il proprio lavoro: perché è da lì che passa il proprio futuro. Certamente, un primo punto di partenza utile è la disponibilità di mezzi informatici di ultima generazione, quali software e App mobile che possono coadiuvare nella misurazione e combinazione delle variabili sottostanti i processi lavorativi”, introduce il tema Cristiano Bilucaglia, Presidente della prima azienda italiana ad azzerare le bollette di luce e gas.

“A cominciare - prosegue - da una corretta analisi e altrettanto efficace impostazione del proprio funnel marketing: con cui disciplinare al meglio, in ogni singola fase e passaggio, tutta la filiera di controllo e valorizzazione dei contenuti e delle informazioni che a cascata discendono sui componenti la propria rete di collaboratori, grazie all’ausilio prezioso di opzioni che consentano lo svolgimento di webinar e il monitoraggio costante delle performances di clienti e collaboratori. Gestendo così al meglio, in maniera chiara e funzionale, ogni singolo step del sistema di vendita e relazione costruttiva con l’utenza”.

Partendo dalla stipula dei primi contratti commerciali per arrivare sino alla creazione della propria struttura di collaboratori e alla verifica del gradimento del cliente finale. “Determinante è l’approccio, il primo colloquio, avente per obiettivo l’invito a un evento formativo: in seguito al quale il potenziale networker verrà invitato a prendere parte all’accademia di formazione con sessioni sia offline che online, grazie alle quali apprendere correttamente, per poi sperimentarli sul campo, tutti i necessari rudimenti per un corretto e produttivo sviluppo del business. E acquisire così familiarità con la filiera di strumenti e tecniche che un’azienda tra le migliori di network marketing in Italia mette sempre a disposizione, aggiornandoli costantemente, dei propri collaboratori: motivandoli, e ottenendo così in cambio la percezione esatta del cuore pulsante del proprio agire, della propria presenza sul mercato”.

Intercettando e soddisfacendo al meglio e per tempo, in perfetta corrispondenza biunivoca, “il giusto modo di porre in relazione vantaggiosa domanda e offerta con piena e massima soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti. Da chi vende a chi acquista”.

Ed è grazie a questi assunti, a queste concretizzate premesse che ‘uBroker’ è potuta crescere esponenzialmente anche e soprattutto durante il biennio pandemico, “favorendo l’incontro delle nuove tecnologie digitali con la voglia di relazione e di autonomia dei moltissimi che da tutta Italia hanno risposto alla chiamata a partecipare a un modello si sviluppo meritocratico e stimolante”, chiosa l’ingegner Cristiano Bilucaglia, industriale e mecenate da sempre stimato dalle principali associazioni consumeristiche nazionali.