Scuole occupate, l’ultimatum degli studenti: “Ascoltateci o dopo un febbraio caldo, sarà così anche marzo”

“Dopo un febbraio caldo, se non ci ascolterete ci sarà anche un marzo caldo”. Hanno voluto mettere le cose in chiaro gli studenti che in questi giorni continuano ad occupare le scuole torinesi.

"Tre settimane di tempo per realizzare le nostre istanze"

Dopo settimane di mobilitazioni, proteste e occupazioni, gli studenti hanno voluto mandare un doppio messaggio alle istituzioni: da una parte la rinnovata unità e la smentita di spaccature interne, dall’altra la ferma volontà di continuare con lo stato di agitazione qualora le istituzioni non dovessero ascoltare le loro richieste: “Gli stiamo dando un ultimatum, il ministro dell'Istruzione e tutte le istituzioni hanno tre settimane di tempo per realizzare le nostre istanze", hanno spiegato davanti al liceo Berti, occupato da lunedì.

Le quattro richieste avanzate dagli studenti torinesi

Quattro le richieste avanzate dagli studenti: le dimissioni del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la sospensione dell'obbligatorietà dell’alternanza scuola lavoro, l'abolizione della seconda prova all'esame di maturità e nessuna ripercussione (minacce e denunce) su chi ha partecipato alle manifestazioni e alle occupazioni.

"Dialogo con le istituzioni, ma non con Confindustria"

I giovani hanno poi ribadito come non vi sia alcuna rottura tra di loro, anzi. “Siamo pronti ad avere un dialogo con le istituzioni, ma non con Confindustria”.

Nella giornata di domani, intanto, i ragazzi si ritroveranno in piazza Arbarello per decidere la linea da prendere nel caso non fossero ascoltati. L’ultimatum è stato dato e lo spettro di un altro mese “caldo” è più che mai concreto.