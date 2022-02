Grana volley al palazzetto del sport: il sindaco di Pinerolo si affida a tre consiglieri

La nomina arriverà in questi giorni, ma tre consiglieri comunali sono già al lavoro per cercare di riportare le gare di serie A di volley a Pinerolo. L’Eurospin Ford Sara, che milita nel campionato di A2 femminile, è stata costretta a migrare a Villafranca Piemonte, per non scendere di categoria. Il palazzetto dello sport di viale Grande Torino 2 è troppo basso di mezzo metro e la Lega volley non ha concesso una deroga, come invece aveva fatto negli anni scorsi.

La questione fa discutere da tempo ed è tornata d’attualità con una mozione del consigliere della Lega Salvini Piemonte, Fioravanti Mongiello. Mongiello chiede che si attui nel minor tempo possibile la soluzione prospettata dal sindaco Luca Salvai nel consiglio comunale del 22 dicembre: realizzare una struttura temporanea dove poter ospitare le gare di campionato.

Nel frattempo però Salvai ha già scelto di appoggiarsi a un gruppo di tre consiglieri: uno di maggioranza (Giorgio Pittau del M5S) e due di minoranza (Matteo Giorgis del Pd e Giuseppe Manganiello di Fdi).

“Qualcuno si stava già occupando del problema in autonomia e mi sembrava giusto dare un incarico ufficiale. La nomina arriverà a breve – spiega Salvai –. Essendo un problema importante credo che sia utile affrontarlo anche fuori dalla maggioranza e cercare una convergenza politica”.

Sul tavolo ci sono diverse soluzioni: dalla struttura temporanea, stile Palamaddalene di Chieri, all’utilizzo del palaghiaccio di Pinerolo con pavimenti sportivi flottanti che proteggano il fondo ghiacciato.

Molto dipenderà anche dai costi che si dovranno sostenere per attuarle. Se fossero comunque molto elevati, il problema del volley potrebbe restare irrisolto, con la squadra destinata a stare lontana dalla città ancora per diverso tempo.