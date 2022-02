Volley A2/F: tre partite verso il sogno promozione

L’Eurospin Ford Sara Pinerolo è al rush finale della regular season. Da stasera a domenica 6 marzo ci sono tre partite fondamentali per tentare di agguantare la promozione in A1, con lo scontro diretto con la prima del girone A. Un filotto che parte con il derby con l’Lpm Bam Mondovì delle 20 a Villafranca Piemonte, rinviato il 26 dicembre. Un successo delle pinerolesi consegnerebbe il primato solitario, mentre un’eventuale vittoria delle monregalesi consentirebbe loro di rientrare in gioco a due giornate dal termine, portandosi a ridosso della coppia di testa (Pinerolo e Talmassons).

I prossimi due impegni di Pinerolo sono il match casalingo di domenica 27 febbraio contro l’Itas Ceccarelli Group Martignacco e la successiva trasferta prevista per domenica 6 marzo con l’Egea Pvt Modica.

Se le ragazze di Marchiaro riuscissero a confermarsi prima in classifica, le attende una sfida al meglio delle 3 gare con la vincente del girone A per salire nell’olimpo del volley italiano.

In caso di sconfitta, le pinerolesi rientrerebbero nei play off che mettono assieme le squadre dei due gironi che si sono piazzate dal secondo al settimo posto.

Gli accoppiamenti saranno i seguenti:

OTTAVI (al meglio delle 3 gare):

a) 2^ gir. A – 7^ gir. B

b) 3^ gir. A – 6^ gir. B

c) 4^ gir. A – 5^ gir. B

d) 4^ gir. B – 5^ gir. A

e) 3^ gir. B – 6^ gir. A

f) 2^ gir. B – 7^ gir. A

QUARTI (al meglio delle 3 gare o su A/R e Golden Set)

1) a – d

2) b – e

3) c – f

SEMIFINALI: Accederanno le tre squadre vincenti dei QUARTI più la perdente della sfida tra le prime due classificate dei gironi. Le due squadre vincenti disputeranno la FINALE e la vincente (al meglio delle 3 gare) otterrà l’accesso in A1.