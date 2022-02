L'eredità musicale di Nebbiolo va avanti con il Premio per giovani cantautori e cantautrici

Se n'è andato troppo in fretta Gwydion Destefanis, alias Nebbiolo, giovane cantautore street-vintage originario di Rosignano Monferrato. E' mancato nel 2020, a soli 29 anni, dopo aver combattuto con una grave malattia. Se n'è andato, ma la sua musica e la sua eredità artistica restano. Per questo, amici e parenti per colmare il grande vuoto lasciato da Gwydion, hanno dato vita al Premio Nebbiolo, un contest per giovani cantautori e cantautrici che vedrà la finale della sua prima edizione questa sera, giovedì 24 febbraio, a Off Topic, che da sempre ha sostenuto e ospitato dal vivo il cantautore. "Il premio - spiega il fratello di Gwydion, Yalmar Destefanis - è nato grazie alla collaborazione di tutti i suoi amici che hanno sentito l'esigenza di portare avanti il suo progetto. Riascoltando le sue canzoni stupisce la leggerezza e la semplicità nonostante l'animo complesso dell'autore". L'idea del Premio prende piede in realtà piede dalla rocambolesca iniziativa "The Walking Poet" del poeta, performer e amico di Nebbiolo Alessandro Burbank che, dal 1° maggio 2021, ha intrapreso una lunga e dantesca camminata, da Torino a Venezia, in ricordo del suo amico.

"Il progetto è nato dalla necessità di riempire il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa di Gwydion attraverso un'impresa estrema necessaria per elaborare il lutto".

Alla camminata si è poi legato un crowdfunding su Eppela, che, in soli 11 giorni, aveva già raggiunto il suo primo obiettivo: creare appunto un contest rivolto a cantautrici e cantautori under 30 del territorio nazionale con un premio finale dedicato a Nebbiolo.

"Attraverso il Premio Nebbiolo si è voluta dare una possibilità a giovani promesse che in questo periodo di pandemia non hanno potuto condividere con un pubblico la loro arte e che la scomparsa del cantautore sia il motore per un concreto aiuto ad altrettanti talenti". Alla call hanno risposto 120 artisti e artiste da tutta la Regione. Questa sera saliranno sul palco i tre finalisti: Edgar Allan Pop, Rosita Brucoli e Mora.

"I tre finalisti hanno in comune una grande maturità, di scrittura e di intensità espressiva ed è ciò che ha permesso di arrivare in finale anche autori che sfuggono dall'idea standard di cantautore".

Terminata la prima edizione, l'obiettivo del Premio sarà diventare un appuntamento annuale fisso, ma non solo: "Con l'associazione Più ci penso organizzaremo eventi durante l'anno di carattere culturale, con attività trasversali che vanno dal teatro al cinema alla poesia" spiega Yalmar che con affetto e nostalgia ricorda il fratello: "Nebbiolo prima di tutto era mio fratello. Per me è sempre stato un punto di riferimento e una fonte inesauribile di idee e di stimoli artistici, che spaziano dalla musica etnica al cinema d'autore al misticismo sufi! Con il pubblico invece ha sviluppato la capacità di condensare la poeticità di un'emozione in modo essenziale ma universale, il tutto permeato da nostalgia per la sua terra natia e l'incessante ricerca del significato della relazione".