Da Seymandi di Torino Bellissima ad Aimaro di Amiat, i candidati per il CdA di Iren

E proprio per la multiutility che opera nei settori dell'energia, teleriscaldamento e servizi ambientali si sono fatte avanti il maggior numero di persone. Scorrendo l'elenco dei candidati per il CdA di Iren si trovano nomi noti, dal presidente di Amiat Christian Aimaro all'attuale numero uno di Iren Renato Boero. In corsa per il CdA anche l'amministratore delegato di Afc Antonio Colaianni, l'ex presidente della Circoscrizione 1 Massimo Guerrini, la presidente regionale dell'Unione Consumatori Patrizia Polliotto. Spicca a fine elenco il nome di Cristina Seymandi, ex staffista della giunta Appendino e aspirante consigliera comunale con Torino Bellissima di Paolo Damilano.

Giochi ancora aperti