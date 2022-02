Carnevale in via Di Nanni contro Esselunga: "Asta del quartiere per un nuovo supermercato" [VIDEO e FOTO]

Essenon organizza il carnevale in via Di Nanni "e costruiamo un nuovo supermercato"

Nessuno scontro o cariche, questa volta. Ma coriandoli, bambini che giocano e musica ad alto volume. Quelli di Essenon hanno scelto il divertimento e l'ironia per ribadire il loro no alla prospettiva di un nuovo centro commerciale nella zona San Paolo Cit Turin.

Un carnevale per bambini, con famiglie e giochi. Ma anche banconote con le facce di Appendino, Lo Russo, Cirio, Fassino e Chiamparino. E giochi, come quello che chiede offerte al "sindaco del carnevale" per comprare beni come l'acqua pubblica. Oppure la rotonda di piazza Sabotino. E cosa ci facciamo? "Un supermercato! Ne mancano nel quartiere".

Dopo aver animato l'isola pedonale di via Di Nanni, i giovani in maschera si sono spostati verso piazza Sabotino e hanno proseguito verso la parte non pedonale di via Di Nanni, in direzione piazza Adriano. A controllarli a vista, dalle vie limitrofe, la polizia.