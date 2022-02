"Guerra e sport" protagonisti alla biblioteca Arpino e al centro Grosa di Nichelino

L'attualità e lo sport. Le drammatiche vicende dell'Ucraina commentate da una reporter di guerra e il grande calcio vissuto attraverso le parole di un allenatore di successo e di un giornalista di fama nazionale. Nichelino si appresta a vivere una settimana all'insegna dei grandi incontri quella che inizia domani.

Darwin Pastorin e il grande sport

Lunedì 29 febbraio, alle ore 17.30, alla biblioteca civica Giovanni Arpino sarà ospite Darwin Pastorin: giornalista, scrittore e cittadino onorario della città di Nichelino, che ha donato alla biblioteca che porta il nome di uno dei maestri della cultura italiana (che Pastorin ben conobbe all'inizio della carriera) alcuni libri a tema sportivo.

"Una preziosa occasione per incentivare la lettura, soprattutto tra i nostri giovani, per creare uno spazio di aggregazione sociale e confrontarsi con un importante autore di libri la cui carriera è sempre stata animata dal desiderio di raccontare lo sport", ha detto il sindaco Giampiero Tolardo, lanciando questo appuntamento.

Chicco Evani al Grosa: "Non chiamatemi Bubu"

Chicco Evani, ex giocatore del Milan vincitutto di Arrigo Sacchi, oggi vice allenatore della nazionale italiana, presenta a Nichelino il suo libro "Non chiamatemi Bubu". L'appuntamento è mercoledì 2 marzo, alle ore 20.30, al centro d'incontro Nicola Grosa. Il tecnico azzurro parlerà del libro (acquistabile in loco) e dialogherà con i presenti. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a nichelinohesperia@libero.it Andreja Restek e la guerra in Ucraina

La giornalista e fotografa croata Andreja Restek sarà ospite invece venerdì 4 marzo, alle ore 21, sempre al centro Grosa, per raccontare e condividere, attraverso la sua attività di reporter di guerra, le storie dei luoghi dilaniati dai conflitti contemporanei.

Dalla Siria all’Ucraina, dai Balcani all’Africa seguendo guerre, carestie e rotte dei rifugiati, l’incontro, organizzato dall’Assessorato alla Pace della Città di Nichelino, vuole offrire alla cittadinanza la possibilità di dialogare e confrontarsi su drammatici temi di scottante attualità, specie dopo l'inizio della guerra in Ucraina.

"In questo delicato momento - dichiara l’Assessore alla Pace Alessandro Azzolina - segnato purtroppo da venti di guerra che tornano a soffiare alle porte dell’Europa, portare a Nichelino le testimonianze preziose di una fotoreporter di guerra come Andreja Restek è un’occasione davvero importante per tutti. Attraverso i racconti e le immagini di Restek possiamo riflettere su cosa sia realmente la guerra e vedere il suo concreto volto: quello lacerato dai bombardamenti e dagli scontri impressi in uno sguardo così diretto e particolare".

Come per l'appuntamento con Darwin Pastorin e Chicco Evani, per l'ingresso è necessario il Green Pass Rinforzato.