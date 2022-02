Torinesi tartassati: sono piemontesi (o liguri) le autostrade più cari d'Italia

Una delle spese che rendono i torinesi (e non solo) più sensibili, e anche più arrabbiati, è senza dubbio quella del pedaggio autostradale. I continui cantieri, gli incidenti, le ore di coda, insomma i disagi che sembrano non avere fine, fanno mettere meno volentieri mano al portafogli, soprattutto da quando anche le tratte gratuite sono tornate a pagamento.

Di certo chi viaggia in autostrada non sarà felice di scoprire che ben tre delle dieci tratte più costose d’Italia si trovano in Piemonte (o nella vicina Liguria). Lo ha svelato alcuni giorni fa la sezione Motori della Gazzetta dello Sport, che ha stilato la classifica della top ten delle autostrade più care d’Italia.

Al primo posto troviamo la A33 Asti-Cuneo, dove per 90 chilometri il pedaggio è di 20,40 euro. Si rimane in Piemonte per la seconda posizione, occupata dalla A32 Torino-Bardonecchia (12,60 euro per 72 chilometri).