Disabilità, 237 mila euro destinati a 16 istituti piemontesi per insegnare la lingua dei segni

Sono 16, di cui 3 paritarie, le scuole piemontesi che riceveranno i contributi dell'assessorato all'istruzione guidato da Elena Chiorino, dedicati a promuovere esclusivamente percorsi finalizzati all’ acquisizione in classe della lingua dei segni come lingua naturale per bambini e ragazzi sordi, coinvolgendo anche i compagni affinché possano apprendere la LIS come seconda lingua.

Un'azione fortemente voluta dall'assessore Chiorino, che ha visto un investimento regionale di 237 mila euro, il cui obiettivo principale è quello di "non lasciare indietro nessuno dalla scuola, al mondo del lavoro. L'iniziativa, infatti, vuole sostenere tutte quelle realtà e centri didattici specializzati nella disabilità sensoriale nate proprio per rispondere alle esigenze degli studenti sordi e supportare le scuole del territorio. L'obiettivo comune - continua l'assessore - è abbattere le barriere della comunicazione per favorire l’integrazione delle persone sorde nella vita collettiva a partire dalla scuola, il luogo in cui si formano le prime basi per i processi di apprendimento e relazionali. Aiutare chi rischia di rimanere indietro è un dovere che sento fortemente e verso i quali ritengo vada tutto il sostegno possibile per agevolare un pieno sviluppo delle loro potenzialità. Credo in una scuola che non debba alzare il grado di indulgenza nelle valutazioni degli studenti per ridurre le disuguaglianze e che possa riportare al centro la qualità dell’istruzione, fornendo ai nostri studenti gli strumenti necessari per garantire loro il pieno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, dimostrando capacità e merito".

Nonostante gli sforzi, i percorsi educativi messi in campo non sempre rispondono alle esigenze degli studenti con disabilità per la carenza di figure specializzate, come interpreti LIS, assistenti alla comunicazione e insegnanti di sostegno formati sulle disabilità sensoriali: "I contributi che come assessorato abbiamo messo a disposizione saranno subito disponibili per l’anno 21/22 e di supporto alle scuole per ridurre l’impatto sugli studenti di tutte quelle barriere linguistiche che impediscono ai bambini e ragazzi sordi di poter accedere facilmente a tutti gli strumenti utili sia per la propria formazione scolastica, ma anche in previsione del proprio percorso lavorativo di domani”.

I RISULTATI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/21

Grazie al bando precedente, legato all’anno scolastico 21/22 sono stati realizzati 7 laboratori per l’insegnamento della LIS in cui sono stati coinvolti, oltre agli studenti, anche insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno e formatori, docenti sordi madrelingua, interpreti ed educatori. Al termine del percorso, gli studenti con disabilità hanno acquisito maggior autostima e padronanza delle conoscenze disciplinari, mentre i compagni di classe, insieme agli insegnanti hanno potuto vivere un’esperienza di arricchimento personale e culturale. Tra le scuole che hanno partecipato al bando dello scorso anno, emerge l’Istituto Comprensivo di Cossato, pioniere del bilinguismo italiano/LIS, nell’integrare i bambini sordi nella scuola comune. A seguire l’Istituto dei Sordi di Pianezza che ha realizzato un’infrastruttura digitale permanente, la televisione web dell’istituto dei sordi con una pagina “educational” dedicata all’educazione dell’infanzia. L’Istituto Superiore Magarotto di Torino, infine, ha certificato ufficialmente le competenze in LIS di allievi e docenti tramite la collaborazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

LE SCUOLE IN GRADUATORIA PER L’A.C. 21/22

Sono 16 gli istituti piemontesi che hanno risposto al bando rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado: 11 della Città metropolitana di Torino, 4 nel Cuneese, 1 nel Biellese. Le scuole che riceveranno il contributo regionale per realizzare il progetto sono:

Provincia di Biella

- Istituto comprensivo di Cossato;

CMTO

- Istituto superiore specializzato per sordi “Magarotto” di Torino;

- Istituto comprensivo Sommeiller di Torino;

- Liceo classico D’Azeglio di Torino;

- Istituto delle suore “Maria Consolatrice” di Torino;

- Istituto comprensivo Parri Vian di Torino;

- Scuola dell’infanzia paritaria “Padre Loreti” di Pianezza;

- Scuola primaria Comissetti di Pianezza;

- Istituto comprensivo Borgata Paradiso di Collegno;

- Istituto comprensivo III di Collegno;

- Istituto comprensivo Marconi di Collegno;

- Istituto comprensivo I di Nichelino.

Provincia di Cuneo

- Istituto comprensivo Grandis di Borgo San Dalmazzo;

- Istituto comprensivo Paglieri di Fossano;

- Istituto comprensivo Soleri Bertoni di Saluzzo;

- Istituto comprensivo di Robilante.