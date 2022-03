Guerra in Ucraina, Edisu Piemonte: "Pronti ad accogliere studenti ed accademici in fuga dalla guerra"

Edisu Piemonte disponibile ad accogliere nelle proprie strutture studenti, ricercatori e docenti colpiti dal conflitto in Ucraina. L'Ente per il diritto alla studio è pronto a fare rete con Regione e gli Atenei per ospitare nelle proprie strutture i ragazzi e gli accademici in fuga dalla guerra.

“Questo conflitto ci coinvolge e turba in modo particolare perché ci colpisce nel cuore dell’Europa - sottolinea il presidente Alessandro Ciro Sciretti, che prosegue - e ciò che possiamo fare nel nostro piccolo è quello di tendere una mano alla popolazione studentesca e accademica ucraina, così come abbiamo fatto per gli studenti e le studentesse afghane, affinchè possano mettere in sicurezza la propria vita e ricevere un sostegno concreto per superare questo duro momento che ci si augura possa essere archiviato il prima possibile con un accordo di pace tra Russia e Ucraina”.