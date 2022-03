Piazza d’Armi si trasforma per Eurovision e diventa un parcheggio. Lo Russo: “La riqualificheremo”

L’area camper di piazza d’Armi diventerà un parcheggio per gli Eurovision Song Contest 2022, ma il Comune punta a “riqualificarla tramite un concorso di idee”. Dopo anni di degrado, ieri in Consiglio Comunale il sindaco Stefano Lo Russo ha annunciato che l’amministrazione vuole risistemare lo zona di sosta di corso Monte Lungo.

Prima tendopoli per clochard, poi mini-campo rom

Trasformata nell’inverno 2019 in tendopoli per l’accoglienza dei senzatetto per l’emergenza freddo, nell’estate 2020 era poi diventata un mini-campo nomadi con l’arrivo degli zingari sgomberati di via Germagnano. Una situazione di degrado protrattasi nel tempo, con incendi, raid vandalici e rifiuti accumulati in ogni angolo.

Lo Russo: "Concorso di idee"

Palazzo Civico ora però vuole dare una svolta e recuperare lo sterrato tra il punto verde estivo e l’area giochi. “Piazza d’Armi – ha spiegato il primo cittadino, chiedendo al consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao di sospendere la sua mozione sulla zona – è in realtà oggetto di discussione per la riqualificazione tramite un concorso di idee: sono coinvolti l’assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta, ma soprattutto quello all’Urbanistica Paolo Mazzoleni”.

Lavori per Eurovision

“Sono partiti – ha aggiunto Lo Russo - una serie di lavori per utilizzarla come area parcheggio per Eurovision (in programma a Torino dal 10 al 15 maggio ndr). Sarà quindi temporaneamente a servizio del villaggio che verrà realizzato dall’altra parte vicino, al PalaAlpitour”. “Così come è ora – ha concluso - non può più esistere: stiamo cercando di individuare risorse parallele” per la riqualificazione.