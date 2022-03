Chieri, il "Giardino senza età" regala una nuova vita alla zona verde della ex Tabasso

Il progetto “Il Giardino Senza Età”, promosso dalla Fondazione della Comunità Chierese, è maturato durante il periodo della pandemia, con lo scopo di restituire alla comunità un giardino sicuro e accessibile adatto a tutti.



Il progetto ha come protagonista il giardino dell’ex area Tabasso di Chieri, antistante la Biblioteca Civica, al momento in stato di abbandono, e vuole porre in evidenza l’importanza degli spazi verdi condivisi e delle attività all’aperto: alcuni enti, come l’Associazione Banca del Tempo e l’Associazione Area Bene Comune, vogliono coinvolgere più persone possibili e favorire la condivisione.

Da qui l’idea di lanciare una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - per riaprire la parte del giardino alla comunità e renderlo maggiormente fruibile, con interventi di messa in sicurezza delle aree verdi e con l'installazione di arredi ecosostenibili per favorire la socialità tra la cittadinanza, nel pieno rispetto della natura.

Con i fondi raccolti sarà possibile mettere in sicurezza l’area, allestire nuove zone fornite di tavoli per momenti di socializzazione e lo svolgimento di diverse attività (area studio, gioco…), realizzare un orto sensoriale e, infine, promuovere l’uso dell’area verde per attività ricreative e di intrattenimento ad opera degli enti che hanno sede nel complesso ex Tabasso. Inoltre, il Comune di Chieri ripristinerà la scala di collegamento alla collinetta e, insieme alla Fondazione della Comunità Chierese, stanno valutando le modalità per rendere accessibile la nuova parte del giardino.

“Con questa prima azione di raccolta fondi la Fondazione di Comunità Chierese vuole dare a tutti gli abitanti del nostro territorio l'opportunità di unirsi, attraverso l’atto del dono, per valorizzare insieme uno spazio libero, accessibile e aperto a tutti in cui potersi di nuovo ritrovare dopo un lunghissimo periodo di isolamento e difficoltà, per ripartire insieme come comunità: una comunità coesa, variegata e inclusiva. Lo spazio è situato in un’area strategica, ricca di servizi per il territorio ampio, come la grande Biblioteca che è centro rete del polo bibliotecario del chierese, ma come anche la sede stessa della Fondazione di Comunità e di numerose associazioni promotrici del progetto. E’ qui, in questo giardino, che vogliamo ritrovarci per costruire insieme progetti e visioni per il nostro territorio chierese, per come lo vogliamo vivere e abitare”. Queste le parole di Beatrice Verri, Presidente della Fondazione della Comunità Chierese.

Il progetto, promosso dalla Fondazione della Comunità Chierese, nasce dalla collaborazione delle associazioni Banca del Tempo, Area Bene Comune, Ludichieri, Fondazione Engim, della Consulta Chierese per le politiche a favore delle persone con disabilità, dell’Associazione CiòCheVale e del Munlab Ecomuseo dell’argilla.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito delle Linee guida 2021 per il sostegno alle Fondazioni di Comunità.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Produzioni dal basso.