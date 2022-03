Furto su commissione in un supermercato di via Clementi: arrestata una 34enne

Si è presentata per due volte a distanza di un’ora e mezza nello stesso supermercato di via Clementi per rubare. Ma la direttrice l'ha individuata e con l'aiuto della polizia è riuscita a fermarla e a farla arrestare.

La donna, una marocchina di 34 anni, durante la sua prima “visita” ha rubato diverse confezioni di parmigiano, riuscendo a dileguarsi prima di essere fermata. La direttrice del punto vendita ha voluto visionare i filmati di sicurezza del supermercato, che hanno confermato i suoi sospetti.

Un'ora e mezza più tardi, la ladra si è presentata di nuovo. Questa volta, però, è stata osservata per tutto il tempo e un dipendente l'ha sorpresa appena oltrepassata l'uscita "senza acquisti" con tre confezioni di whiskey nascoste nella borsa. La reazione della donna è stata inaspettata: dopo aver insultato il dipendente, si è gettata a terra urlando.

I poliziotti di Barriera Milano, tempestivamente intervenuti, l'hanno fermata: la donna ha numerosi precedenti di polizia e risulta anche colpita da avviso orale del Questore di Torino del novembre 2021. Da quanto accertato, la trentaquattrenne si sarebbe introdotta nel punto vendita ed avrebbe asportato quegli articoli dietro espressa richiesta di un connazionale, che per commettere i due furti la aveva pagata con del denaro contante. La donna è stata arrestata per furto aggravato.