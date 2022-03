Settimo allarme bomba in un mese all'Istituto Primo Levi. Gli studenti costretti alle lezioni in cortile: "Non se ne può più"

Ennesimo allarme bomba all'Istituto Primo Levi di corso Unione Sovietica: è la settima volta nel giro di poche settimane che succede. Ogni volta far scattare l'allarme è un mail anonima proveniente da un sito svizzero, così da rendere anonimi gli invii e non poter risalire all'autore.

Oggi, 2 marzo, la scuola è stata evacuata e i ragazzi sono stati costretti a seguire le lezioni in cortile, dove si sono portati le sedie. "Meno male che almeno oggi non piove", hanno commentato i ragazzi. "Non se ne può più", hanno poi concluso, "Non si possono fare le lezioni in questo modo".

Ancora una volta, come nei casi scorsi, è intervenuta la polizia per la bonifica dell'area.