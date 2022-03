Just The Woman I Am, l'appello della Presidente del Consiglio comunale a sostenere l'iniziativa

Alla luce del perdurare dell’emergenza pandemica, con il Piemonte ancora classificato in “zona gialla”, nonché della delicata situazione internazionale, gli organizzatori di Just The Woman I Am hanno annunciato che domenica 6 marzo non avrà luogo la prevista partenza da Piazza San Carlo della corsa/camminata non competitiva a sostegno della ricerca sul cancro.

La presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, tra le testimonial dell’iniziativa, intende comunque raccogliere l’invito fatto a tutte e tutti i partecipanti all’iniziativa, da parte degli organizzatori, a svolgere in autonomia e ovunque lo desiderino il proprio percorso di 5 km.

“Personalmente domenica – annuncia la presidente della Sala Rossa - partirò nel primo pomeriggio dal Monumento all’Artiglieria di Viale Virgilio, all’angolo con corso Vittorio Emanuele, proseguirò la camminata in lungo Po per poi arrivare in piazza San Carlo dove sarà allestito il Villaggio della Prevenzione, uno spazio dedicato all’incontro e al dialogo tra la cittadinanza e gli istituti di ricerca universitari. Con me ci sarà la collega presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e che ha accettato il mio invito a condividerla. La camminata sarà anche la prima occasione di confrontarmi con lei sulle prospettive di collaborazione tra le due assemblee elettive".

"Associandomi agli organizzatori – prosegue la presidente - rivolgo a mia volta un appello alle migliaia di persone che generosamente si erano iscritte a questa importante manifestazione, tra le quali il “Gruppo Città di Torino”, composto da più di cento tra componenti del Consiglio comunale, della Giunta e dipendenti della Città di Torino: tutte e tutti insieme facciamo in modo che nella giornata di domenica, nonostante le necessarie limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, possa risuonare forte e chiaro il nostro impegno nella lotta contro il cancro tramite la ricerca universitaria”.

“L’iniziativa Just The Woman I Am – conclude Grippo – che dal 2014 ha raccolto più di centomila partecipanti, merita il totale sostegno da parte di istituzioni e cittadinanza, in quanto oltre a raccogliere fondi per la ricerca universitaria promuove prevenzione e corretti stili di vita, facendosi inoltre interprete di valori trasversali quali l’inclusione e la parità di genere”.