Entro il 2030 Torino deve dimezzare lo smog. Foglietta: "Puntiamo sui tram: lavoriamo per far tornare il 18"

Entro il 2030 Torino deve dimezzare i livelli di PM10, ma soprattutto il PM2,5 del 75% e gli ossidi d’azoto (NO2) del 73%. Un lavoro enorme, ma che deve assolutamente essere fatto, anche in funzione anti Covid: un microgrammo in più di particolato nell'aria genera un aumento del 5,1% del tasso di positività.

Torino maglia nera inquinamento

Un quadro drammatico, emerso durante la presentazione dello Stress Test Mobilità del capoluogo piemontese, nell'ambito del IV Forum Muoviamoci Bene in programma questa mattina a Combo. Il Piemonte si conferma tra i territori più inquinati d'Italia, con Torino da anni maglia nera per l’inquinamento atmosferico. E per il 2022 le cose non sembrano andare meglio.