Profughi ucraini in Piemonte: oltre mille le famiglie pronte a ospitare

“Sono già migliaia le famiglie piemontesi che hanno fatto richiesta per ospitare profughi ucraini, in larga parte donne e bambini, che stanno fuggendo dalla guerra, una risposta di grande solidarietà da parte del territorio”. Così l’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, che stamattina, dopo la firma in prefettura del protocollo d’intesa per la protezione e l’assistenza delle vittime di tratta e di sfruttamento, ha parlato dell’emergenza ucraina.

“Soltanto questa notte a Novara - ha aggiunto l’assessore - sono arrivate una quarantina di persone e il numero é destinato a crescere nei prossimi giorni. Il Piemonte ha reagito con grande partecipazione, basti pensare che la sola Fondazione Specchio dei tempi ha già raggiunto 200 mila euro”.