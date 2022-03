Residui di bottiglie, piatti e pneumatici nella neve in alta quota: la mappa dei rifiuti di "Via le plastiche dalle Alpi"

Residui di bottiglie, frammenti di piatti e bicchieri, oltre a particelle di gomma e pneumatici. Sono queste alcune delle microplastiche trovate nella neve ad alta quota delle Alpi piemontesi, nell'ambito del progetto A⅃ꟼ-Stop the ALPs becoming Plastic Mountains - Evitiamo che le Alpi diventino montagne di plastica.

In montagna mezzo chilo di rifiuti a Km

Nel corso del 2021 sono state effettuate 23 escursioni, di cui 15 con pulizia di 197 Km di sentieri per un totale di 98 chili di rifiuti di plastica raccolti, pari a mezzo chilo di rifiuti a chilometro. In totale sono stati coinvolti 238 volontari ed effettuati venti campionamenti in 5 aree delle Alpi occidentali, dal versante piemontese del Gran Paradiso alle Alpi Marittime. Nel dettaglio i prelievi sono stati effettuati nelle zone dei rifugi Guido Muzio del Gran Paradiso di Ceresole Reale, Les Montagnards in valle di Lanzo, Selliers in val Chisone, in val Maira (a Prazzo, vicino al colle del Maurin e Chiappera) e al rifugio Pagarì di Entracque.