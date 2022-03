Sulla Stessa Strada, un viaggio per donare speranza ai piccoli del Regina Margherita e alle loro famiglie

Partirà a maggio Sulla Stessa Strada la prima iniziativa di charity di nèttare, progetto editoriale innovativo lanciato da Martina Maccari con la volontà di raccontare ed intrecciare la vita di persone che condividono storie di bellezza, coraggio, resilienza.

Sulla Stessa Strada è un viaggio a piedi lungo il Po in partenza il 1° maggio, della durata di 26 giorni e per un totale di 575 km che attraverseranno alcune città come Ferrara, Parma, Pavia e durante i quali saranno organizzati spettacoli e incontri dedicati a bambini e famiglie. Torino sarà la tappa destinata a chiudere l’iniziativa, con l’arrivo previsto il 26 maggio.

L’idea nasce da un’esperienza personale vissuta dalla famiglia Bonucci, dal loro incontro con il reparto di Neurochirurgia del Regina Margherita nel momento più buio del proprio percorso. E proprio lì, dove le è stata donata una nuova vita, Martina intende tornare accompagnata da quanti si saranno uniti durante il cammino, per consegnare simbolicamente i fondi raccolti al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Regina Margherita, tramite la sua Onlus Neuroland, con l’obiettivo di acquistare una speciale macchina per delicati interventi chirurgici al cervello.

“Tra due mesi esatti partirà Sulla Stessa Strada, un progetto che sto organizzando da tempo e che ho fortemente voluto, per esaudire il mio desiderio di restituire concretamente il dono ricevuto all’Ospedale Regina Margherita. Saranno ventisei giorni in cammino, lontana dalla mia famiglia, ma che mi uniranno sicuramente a un’altra ‘famiglia’: quella che vorrà e potrà condividere con me la strada per ricambiare in modo concreto quanto c’è stato donato,” dichiara Martina Maccari – fondatrice di nèttare.

"Credo ci siano viaggi che portano molto più lontano di altri, dandoci la possibilità di partecipare alla vita e fare la differenza. Perché l’amore è una destinazione e sono convinta che Sulla Stessa Strada possa portare ognuno di noi ad esso.” Un viaggio per donare speranza al quale sarà possibile unirsi attraverso differenti modalità di donazione e di partecipazione: si potrà scegliere di affiancare Martina per l’intero percorso, una tappa o un singolo momento della giornata, prendendo parte alle diverse iniziative che si succederanno lungo il tragitto. Il tutto sarà anche trasmesso nelle piattaforme digitali di nèttare e nei canali social dedicati, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera community e amplificare il messaggio di speranza e di necessità di aiutare in modo concreto i più piccoli e le loro famiglie".

Per partecipare a Sulla Stessa Strada, contribuire con una donazione e seguire ogni tappa sulle piattaforme digitali: https://www.nettare.me/cammino