Chalet in legno prende fuoco a Giaglione: distrutto il primo piano della casa

I vigili del fuoco del distaccamento di Susa con il supporto della squadra volontaria di Borgone sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per l'incendio di un piccolo chalet in legno in frazione San Giuseppe a Giaglione (TO). Le fiamme sono state spente anche con l'impiego di un'autobotte come risorsa idrica. Seriamente compromesso il primo piano della casa.