Incidente al cantiere di corso Maroncelli, intervento in 3D per ricostruire il volto dell'operaio ferito

Sei ore di intervento per ricostruire parte del volto attraverso tecnologie 3D d'avanguardia. Ha subito un nuovo intervento Abouelnour Abdelghani Hossma Abouelazi, l'operaio di 26 anni di origini egiziano che venerdì scorso è rimasto gravemente coinvolto in un incidente all'interno di un cantiere che stava lavorando alla manutenzione della facciata di una casa di corso Maroncelli.



Margine di errore inferiore al millimetro

I medici specializzati in chirurgia maxillo facciale delle Molinette hanno utilizzato un cosiddetto navigatore intraoperatorio, che ha permesso al chirurgo di virtualizzare l'intervento e procedere con l'operazione grazie a un margine di errore inferiore al millimetro. L'operaio resta comunque ricoverato in prognosi riservata presso il Cto, in terapia intensiva.



Intanto la procura procedere con le indagini per ricostruire, insieme alla dinamica, anche le responsabilità alla base dell'incidente che ha visto il giovane rimanere coinvolto nel crollo del carrello elevatore su cui si trovava, forse a causa della rottura di un montante.



"Attrezzature nuove e usate per la prima volta"

“Il cantiere – ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore comunale, Gianna Pentenero - era dotato di attrezzatura nuova, usata per la prima volta, come ci ha confermato il titolare dell’azienda".