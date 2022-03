Tira un pugno a un passante per rubargli un portafoglio: arrestato un 33enne

Lo ha aggredito in corso Giulio Cesare, sferrandogli un pugno al volto e ha tentato di rubargli il portafoglio. Ma la vittima ha reagito e il rapinatore si è dato alla fuga, ma non ha potuto sottrarsi all'arresto da parte dei carabinieri.



È successo nelle scorse ore e a finire in manette è un 33enne di origine pachistana, senza fissa dimora. L'aggredito è un romeno di un anno più giovane, che ha riportato un trauma facciale che ha portato a una prognosi di sette giorni.